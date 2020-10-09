Лукашенко назвал условие, при котором Белоруссия сможет «выжить»

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Только внутренняя стабильность в Белоруссии является гарантией выживания республики. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, народу страны необходимо сплотиться.

— Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности, только внутренняя стабильность является гарантией выживания Белоруссии, — цитирует Лукашенко «БелТА».

Он добавил, что Белоруссия является правовым государством. В связи с этим нельзя допустить «разгула преступности» в стране.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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