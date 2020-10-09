Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подмосковные участники «Диктанта Победы» продемонстрировали самые высокие показатели
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Подмосковные участники «Диктанта Победы» продемонстрировали самые высокие показатели

Оксана Васильева

Общество

В прошедшей акции «Диктант Победы» Подмосковье продемонстрировало самые высокие показатели по общему количеству участников (75 тысяч человек), по количеству задействованных площадок (1277 штук), а также по количеству участников, получивших наивысшую оценку за диктант, сообщает «Радио 1».

Отмечается, что максимальный балл набрали 1009 человек из России и 8 — из зарубежных стран. Самому пожилому участнику было 94 года, а самому молодому всего 12 лет.

Кроме Московской области, в рейтинг по максимальному количеству баллов вошли Брянская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Санкт–Петербург.

Читайте также: Около тысячи разрешений с QR-кодом выдали таксистам Подмосковья за неделю

ПодмосковьепоказателиДиктант
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнесу придется перестроиться

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Все мнения
О проекте