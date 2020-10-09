Подмосковные участники «Диктанта Победы» продемонстрировали самые высокие показатели

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В прошедшей акции «Диктант Победы» Подмосковье продемонстрировало самые высокие показатели по общему количеству участников (75 тысяч человек), по количеству задействованных площадок (1277 штук), а также по количеству участников, получивших наивысшую оценку за диктант, сообщает «Радио 1».

Отмечается, что максимальный балл набрали 1009 человек из России и 8 — из зарубежных стран. Самому пожилому участнику было 94 года, а самому молодому всего 12 лет.

Кроме Московской области, в рейтинг по максимальному количеству баллов вошли Брянская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Санкт–Петербург.

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