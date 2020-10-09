Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Нагорному Карабаху

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Ереван готов к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом в пятницу, 9 октября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Евразийского межправительственного совета.

По его словам, Ереван верен принципу мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

— Мы верны принципу мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — сказал Пашинян.

Ранее Баку и Ереван подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве, которые пройдут 9 октября. Стороны обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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