Работодателям предложили оплачивать проезд москвичам при вызове в офис

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московские пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями не смогут вернуть отмененный льготный проезд, если их вызовут на работу в офис. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в пятницу, 9 октября.

— Обращаем внимание, что в случае, если работодатель считает критичным отсутствие сотрудников из уязвимой категории граждан на рабочем месте — льготный проезд доступен не будет, — уточнили в Telegram-канале оперштаба.

Работнику придется самостоятельно оплачивать проезд. Или затраты может компенсировать работодатель. В столичном оперштабе призвали не подвергать риску москвичей.

В Москве с 9 октября временно прекращается предоставление льготного проезда в общественном транспорте для школьников и лиц в возрасте старше 65 лет. Дети не будут пользоваться проездным до окончания двухнедельных каникул. Пенсионерам ограничили доступ к транспортной льготе до окончания домашнего режима — до 28 октября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

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