Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ида Галич сообщила, что она и ее супруг заразились коронавирусом
Фото: instagram.com/galichida

Ида Галич сообщила, что она и ее супруг заразились коронавирусом

Юлия Захарова

Звезды

Известная блогерша Ида Галич заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.

Девушка сняла короткое видео, на котором она сидит в маске в медицинской клинике, очевидно, ожидая приема. Знаменитость пожаловалась, что долго не могла добиться осмотра и проведения процедуры.

— Ребята, у нас с мужем ковид. Оказывается, попасть на КТ — это прямо квест, — написала Галич во временной публикации в Instagram-stories.

Ида Галич сообщила, что она и ее супруг заразились коронавирусомФото: instagram.com/galichida

Она также пообещала, что расскажет фанатам подробности позднее.

Ранее о своем диагнозе сообщили другие звезды, в частности, Анна Семенович, Марина Александрова, Сергей Галанин. Также о болезни отца рассказал певец Филипп Киркоров.

Читайте также: Пригожин рассказал, как часто сдает тест на коронавирус

блогерриск заражениякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнесу придется перестроиться

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте