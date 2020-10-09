Ида Галич сообщила, что она и ее супруг заразились коронавирусом

Фото: instagram.com/galichida

Известная блогерша Ида Галич заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.

Девушка сняла короткое видео, на котором она сидит в маске в медицинской клинике, очевидно, ожидая приема. Знаменитость пожаловалась, что долго не могла добиться осмотра и проведения процедуры.

— Ребята, у нас с мужем ковид. Оказывается, попасть на КТ — это прямо квест, — написала Галич во временной публикации в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/galichida

Она также пообещала, что расскажет фанатам подробности позднее.

Ранее о своем диагнозе сообщили другие звезды, в частности, Анна Семенович, Марина Александрова, Сергей Галанин. Также о болезни отца рассказал певец Филипп Киркоров.

Читайте также: Пригожин рассказал, как часто сдает тест на коронавирус