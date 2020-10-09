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Онищенко объяснил рекорд по заболеваемости COVID-19 в РФ за сутки
Фото: vk.com / Геннадий Онищенко

Онищенко объяснил рекорд по заболеваемости COVID-19 в РФ за сутки

Евгения Звощик

Общество

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко объяснил, каким образом следует интерпретировать данные о рекордном суточном приросте в России больных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в РФ коронавирус выявили у 12 126 человек за последние сутки. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 мая, когда было 11 656 новых случаев.

Комментируя новые данные, Онищенко призвал избегать панических определений.

— Не надо употреблять такие термины, как «взрывной рост», «рекорд» и так далее. Идет прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости, который все предрекали, правда, через немедицинские литературные образы: все эти «волны», «цунами», «скачки», — пояснил врач в комментарии ФАН.

Он также пояснил, что в текущем подъеме заболеваемости до 60 процентов — это случаи легкого течения болезни или даже бессимптомного. Заболевание тяжело переносится старшим поколением и людьми с хроническими заболеваниями. Онищенко также призвал выполнять все требования по соблюдению социальной дистанции и ношению масок. Кроме того, он посоветовал сделать прививку от гриппа.

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Геннадий Онищенкоуровень заболеваемостикоронавирус
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