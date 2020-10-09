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«Наедине с бутылкой»: Борисова резко отозвалась о личной жизни Волочковой
Фото: instagram.com/danaborisova_official

«Наедине с бутылкой»: Борисова резко отозвалась о личной жизни Волочковой

Захар Чайченко

Звезды

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала появление фотографий российской экс-балерины Анастасии Волочковой в компании неизвестного мужчины, сообщает РИА Новости.

— Это просто какая-нибудь очередная фотография из интернета. Нет там никакого бойфренда, — сказала Борисова.

По ее словам, на фотографиях в Инстаграм-аккаунте Анастасии Волочковой мог появиться и садовник, и просто проходивший мимо мужчина.

— То, что у Анастасии нет мужчины, по-моему, очевидно. Она может быть только наедине с собой и наедине с бутылкой, — заключила Борисова.

Ранее Волочкова часто указывала в социальных сетях на то, что у нее появился возлюбленный, и их отношения стремительно развиваются. Однажды она пожаловалась, что из-за коронавируса ее свадьбу, запланированную на осень, придется перенести. Однако в Сети продолжают ходить слухи о том, что никакого «жениха» на самом деле не существует, поскольку танцовщица до сих пор не раскрывает его личность.

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Анастасия Волочковажених и невестаДана Борисова
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