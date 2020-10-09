Найденную в шкафу новорожденную девочку доставили в Екатеринбург вертолетом

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Новорожденную девочку, которую полгода держали в шкафе, доставили из Карпинска в Екатеринбург на вертолете. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что ребенку требуется восстановительное лечение, поскольку девочка находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Правоохранители констатировали истощенное состояние младенца. Девочку передали в руки медиков, которые пытаются спасти ей жизнь. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ.

Позже уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что мать девочки поместили в психиатрическую больницу.

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