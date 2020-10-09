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В Союзе пассажиров РФ оценили идею создания международного «антиковидного» пропуска
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Союзе пассажиров РФ оценили идею создания международного «антиковидного» пропуска

Елена Плешивцева

Общество

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал о возможности создания международного цифрового «антиковидного» пропуска, в Nation News.

Ранее стало известно, что в лондонском аэропорту Хитроу проходит тестирование нового электронного документа CommonPass. Такой пропуск подтверждает отсутствие у пассажира COVID-19 и дает ему возможность путешествовать без обязательного карантина.

— Нужно понимать, что не авиакомпании проверяют наличие или отсутствие коронавируса или антител, — это проверяют санитарные органы разных государств, и на эти темы должны быть договоренности, — уточнил Янков.

Эксперт уточнил, что граждане сами будут решать, подписывать ли согласие на доступ к данным анализов на коронавирус для получения такого пропуска. В противном случае пассажир будет отправлен на карантин.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что в Московской области более тысячи волонтеров будут следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона сообщили, что задача волонтеров вежливо напомнить гражданам о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер и при необходимости выдать маску.

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