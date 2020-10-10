Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В ночь на 10 октября в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 29 рейсов.
В аэропорту Внуково два рейса отменили, еще три задержали. В Домодедове отменены 18 рейсов, один задерживается. В аэропорту Шереметьево пять рейсов отменили.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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