Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В ночь на 10 октября в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 29 рейсов.

В аэропорту Внуково два рейса отменили, еще три задержали. В Домодедове отменены 18 рейсов, один задерживается. В аэропорту Шереметьево пять рейсов отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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