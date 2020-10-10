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Свыше четырех тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Таганском районе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Свыше четырех тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Таганском районе

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Наставнический переулок Карта всех событий

В префектуре Центрального административного округа Москвы рассказали о результатах дорожно-ремонтных работ в Таганском районе.

Как уточнили в префектуре ЦАО, в Наставническом переулке заменено свыше четырех тысяч квадратных метров дорожного полотна на проезжей части.

Кроме того, обновлено покрытие тротуаров на площади 1,7 тысячи квадратных метров.

Ремонт тротуаров провели также в 4-м Крутицком переулке, сообщается на официальном сайте префектуры ЦАО.

Ранее стало известно, что более тысячи километров дорог построили в Москве за 10 лет.

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ЦАО Москвыремонт дорог в МосквеМосква
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