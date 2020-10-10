Свыше четырех тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Таганском районе
Россия, Москва, Наставнический переулок Карта всех событий
В префектуре Центрального административного округа Москвы рассказали о результатах дорожно-ремонтных работ в Таганском районе.
Как уточнили в префектуре ЦАО, в Наставническом переулке заменено свыше четырех тысяч квадратных метров дорожного полотна на проезжей части.
Кроме того, обновлено покрытие тротуаров на площади 1,7 тысячи квадратных метров.
Ремонт тротуаров провели также в 4-м Крутицком переулке, сообщается на официальном сайте префектуры ЦАО.
Ранее стало известно, что более тысячи километров дорог построили в Москве за 10 лет.
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