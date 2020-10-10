Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московские дороги и тротуары промоют с шампунем
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Московские дороги и тротуары промоют с шампунем

Василиса Чернявская 

Город

В субботу, 10 октября, в Москве пройдет масштабная мойка дорог и тротуаров со специальным шампунем. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, после обработки растворами поверхности еще раз промоют водой.

— Специальное средство используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой, — пояснил заммэра.

Там, где техника не пройдет, используют ручной труд. Петр Бирюков добавил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно. По его словам, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Читайте также: Петр Бирюков: Фонтаны Москвы завершат сезон работы 10 октября

Петр БирюковМоскваЖКХ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте