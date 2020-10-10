Правительство России утвердило обновленную концепцию приграничного сотрудничества

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Концепцию приграничного сотрудничества приняли в России взамен документа, который был подписан в 2001 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 7 октября. В обновленной концепции учли приоритеты стратегии пространственного развития до 2025 года. Также документ составлен на основе современного представления о межгосударственных отношениях.

— В числе основных направлений работы — приграничная торговля, совместная реализация инвестиционных проектов, создание трансграничных производственных кластеров. Отдельный подраздел посвящен логистике и инфраструктуре: развитию международных транспортных коридоров и упрощению процедур пересечения границ, — говорится на сайте правительства.

Одним из приоритетных направлений концепции РФ выбрала энергетическую безопасность. Также в документ включены вопросы экологического контроля и ликвидации ЧС. В концепции говорится о сотрудничестве стран в санитарно-эпидемиологической сфере на приграничной территории.

На основе принятого документа федеральные органы власти должны разработать план мероприятий, чтобы реализовать концепцию.

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