Раненный в Нагорном Карабахе российский журналист вышел из комы

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Российский журналист Юрий Котенок, получивший ранения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, вышел из комы и начал разговаривать. Об этом сообщила пресс-служба ереванского медцентра «Эребуни», куда некоторое время назад доставили пострадавшего.

Котенка отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

— Он начал говорить, его состояние стабильно тяжелое, — цитирует пресс-службу стационара РИА Новости.

Ранее сообщалось, что три журналиста пострадали в результате повторного удара азербайджанских вооруженных сил по городу Шуши в Нагорном Карабахе. Одним из пострадавших при обстреле Шуши был российский блогер Юрий Котенок. Также известно, что при обстреле пострадал российский корреспондент портала «Офицеры России» Левон Арзанов. Позже российская сторона объявила, что пострадавших в Карабахе граждан РФ госпитализируют в Ереван.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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