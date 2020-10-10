Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин обсудил с президентом Ирана Рухани ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин обсудил с президентом Ирана Рухани ситуацию в Нагорном Карабахе

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Хасаном Рухани конфликт в Нагорном Карабахе и сотрудничество по вакцине от COVID-19. Об этом сообщили в Кремле.

Обсуждение состоялось во время телефонного разговора президентов двух стран. Диалог инициировала иранская сторона. Путин и Рухани обменялись мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Президент РФ информировал о предпринятых действиях по снятию напряженности в зоне столкновения. Глава Ирана поддержал итоги консультаций министерств иностранных дел России, Армении и Азербайджана.

Путин и Рухани также затронули тему сотрудничества в отношении российской вакцины от коронавируса и обсудили ядерную программу Ирана.

— Рассмотрена ситуация вокруг реализации всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Отмечена важность сохранения этого ключевого для международной безопасности соглашения, — сообщается на сайте президента РФ.

Также Хасан Рухани поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения.

Читайте также: Турция заявила, что перемирие не решит проблему Нагорного Карабаха

ИранВладимир ПутинНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте