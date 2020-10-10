Путин обсудил с президентом Ирана Рухани ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Хасаном Рухани конфликт в Нагорном Карабахе и сотрудничество по вакцине от COVID-19. Об этом сообщили в Кремле.

Обсуждение состоялось во время телефонного разговора президентов двух стран. Диалог инициировала иранская сторона. Путин и Рухани обменялись мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Президент РФ информировал о предпринятых действиях по снятию напряженности в зоне столкновения. Глава Ирана поддержал итоги консультаций министерств иностранных дел России, Армении и Азербайджана.

Путин и Рухани также затронули тему сотрудничества в отношении российской вакцины от коронавируса и обсудили ядерную программу Ирана.

— Рассмотрена ситуация вокруг реализации всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Отмечена важность сохранения этого ключевого для международной безопасности соглашения, — сообщается на сайте президента РФ.

Также Хасан Рухани поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения.

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