«С ним ушла часть тебя»: Сергей Собянин простился с Владимиром Долгих

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы простился с ветераном Великой Отечественной войны, дважды Героем Социалистического Труда Владимиром Долгих. Об этом сообщил глава города в субботу, 10 октября.

— Чувство такое, как будто вместе с ним ушла часть тебя. Обычно на похоронах ты ощущаешь нашу бренность, конечность и порой бессмысленность каждодневной суеты, — заявил Собянин.

Сегодня простился с Владимиром Ивановичем Долгих. Чувство такое, как будто вместе с ним ушла часть тебя.

Обычно на похоронах ты ощущаешь нашу бренность, конечность и порой - бессмысленность каждодневной суеты. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 10, 2020

По словам мэра, память о Владимире Долгих «остается с нами».

Ранее сообщалось, что бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих скончался в возрасте 95 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Иванович Долгих являлся советским и российским государственным, партийным и общественным деятелем, а также организатором промышленности. Он работал директором Норильского горно-металлургического комбината в период с 1962 по 1969 год. С 2013 по 2018 год Долгих состоял в Совете Федерации.

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