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Патриарх Кирилл сдал отрицательный тест на COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Патриарх Кирилл сдал отрицательный тест на COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Патриарх Кирилл, который находился в самоизоляции после контакта с зараженным COVID-19, сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом в субботу, 10 октября, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что на данный момент патриарх чувствует себя хорошо. Также митрополит добавил, что абсолютно все представители Русской православной церкви соблюдают 14-дневный карантин.

— Для нас самое важное сейчас — это сохранить жизни людей, предотвратить распространение коронавируса среди верующих, — уточнил митрополит Иларион.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что находится в карантине после контакта с больным COVID-19. Из-за этого он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру.

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