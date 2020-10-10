Путин заявил, что в большой политике нет друзей

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Президент России Владимир Путин выразил мнение, что в большой политике не бывает друзей. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Фрагмент интервью Зарубин опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

— В большой политике, вообще-то, нет друзей, — заявил глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил отношения с Владимиром Путиным. Кроме того, глава Белого дома посчитал, что президенту России было бы проще найти общий язык с представителями Демократической партии.

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