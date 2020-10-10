Десять молодых семей поучаствовали в высадке фамильных деревьев на ВДНХ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Десять молодых семей приняли участие в церемонии высадки фамильных деревьев в Саду молодоженов на ВДНХ. Сад находится у павильона №46 «Экономика и организация АПК». Об этом сообщили в пресс-службе Выставки в субботу, 10 октября.

Отмечается, что это первая высадка Сада молодоженов в 2020 году.

— Молодым семьям о свадебной церемонии будут напоминать не только памятные фото на фоне архитектурных жемчужин Выставки, но и именное дерево, — указано в сообщении.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В пресс-службе пояснили, что право на посадку фамильного дерева получила каждая 80-я семья, зарегистрированная во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Известно, что восемь из 10 пар-участников оформили свои отношения в праздничные даты. В частности, две молодые семьи заключили брак и получили сертификат на посадку фамильного дерева в День всех влюбленных. Еще одна из поженилась в день 81-летия ВДНХ 1 августа, а пять узаконили свои отношения в День города, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, Сад молодоженов был заложен на ВДНХ в прошлом году. Планируется, что в нем посадят свыше 80 саженцев черешни. При этом территорию сада должны оформить круговыми композициями, в центре которых будут находится черемухи.

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