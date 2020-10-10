Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Десять молодых семей поучаствовали в высадке фамильных деревьев на ВДНХ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Десять молодых семей поучаствовали в высадке фамильных деревьев на ВДНХ

Евгения Звощик

Город

Десять молодых семей приняли участие в церемонии высадки фамильных деревьев в Саду молодоженов на ВДНХ. Сад находится у павильона №46 «Экономика и организация АПК». Об этом сообщили в пресс-службе Выставки в субботу, 10 октября.

Отмечается, что это первая высадка Сада молодоженов в 2020 году.

— Молодым семьям о свадебной церемонии будут напоминать не только памятные фото на фоне архитектурных жемчужин Выставки, но и именное дерево, — указано в сообщении.

Десять молодых семей поучаствовали в высадке фамильных деревьев на ВДНХФото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В пресс-службе пояснили, что право на посадку фамильного дерева получила каждая 80-я семья, зарегистрированная во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Известно, что восемь из 10 пар-участников оформили свои отношения в праздничные даты. В частности, две молодые семьи заключили брак и получили сертификат на посадку фамильного дерева в День всех влюбленных. Еще одна из поженилась в день 81-летия ВДНХ 1 августа, а пять узаконили свои отношения в День города, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, Сад молодоженов был заложен на ВДНХ в прошлом году. Планируется, что в нем посадят свыше 80 саженцев черешни. При этом территорию сада должны оформить круговыми композициями, в центре которых будут находится черемухи.

Читайте также: Названы лучшие места для фотосессии на ВДНХ

молодые семьиВДНХдеревья
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте