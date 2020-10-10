Кабмин одобрил выплаты на детей от трех до семи лет

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Правительство РФ одобрило выделение денежных средств Министерству труда и социальной защиты РФ на предоставление субсидий субъектам страны для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров в субботу, 10 октября.

На сайте кабмина отмечается, что принятие проекта данного распоряжения позволит в полном объеме обеспечить осуществление в текущем году данных выплат.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

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