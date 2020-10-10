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Эксперт предупредил о приближении магнитной бури
Фото: pixabay.com

Эксперт предупредил о приближении магнитной бури

Евгения Звощик

Общество

Главный научный сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия солнца» ФИАН РАН Сергей Богачев сообщил, что на Землю надвигается магнитная буря. По его словам, она будет средняя, в районе шестого уровня.

— В плане солнечной активности год спокойный, и на фоне этого грядущая буря станет довольно заметным событием. Поэтому те люди, которые ощущают себя метеозависимыми, должны в эти дни поберечься, приняв дополнительные меры предосторожности, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что геомагнитный всплеск начнется 21 октября. Буря продлится с небольшими перерывами три-четыре дня, а 25 октября ситуация полностью стабилизируется.

По словам Богачева, обычно наиболее сильные всплески бывают в начале и в конце магнитной бури. Это означает, что первый пик будет 21 октября, а второй — 25 октября, пишет ФАН.

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