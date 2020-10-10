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Кабмин одобрил внесение изменений в выплаты многодетным семьям
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кабмин одобрил внесение изменений в выплаты многодетным семьям

Евгения Звощик

Общество

Правительство РФ одобрило изменения в распределение средств на выплаты многодетным семьям в российских субъектах. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров в субботу, 10 октября.

Как отмечается на сайте кабмина, принятие данного проекта распоряжения позволит регионам обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, которые назначаются семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей. Эти выплаты назначаются семьям до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

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многодетные семьивыплатыПравительство РФ
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