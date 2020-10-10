«Не дождался родителей с работы»: Брухунова опубликовала новое фото сына от Петросяна

Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками новой фотографией новорожденного сына. На снимке, опубликованном в соцсети Instagram, малыш лежит в кресле на животе. При этом лица младенца не видно.

— Не дождался родителей с работы — заснул, — пошутила Брухунова в подписи к фото.

Подписчики оставили восторженные комментарии к снимку: «Такая взрослая поза у малышика. И какая красивая обивка кресла, супер»; «Крепыш такой, самостоятельный! А какое кресло роскошное, Татьяна! Бесподобно!»; «Так мило и трогательно! Великолепная фотография!»; «Замечательная и такая милая фотография!»; «Мимишечка славный такой!».

В сентябре юморист Евгений Петросян показал фото общего с Брухуновой сына и раскрыл имя малыша — Ваган. Позже в интернете появились слухи, что ребенок якобы появился с помощью суррогатного материнства. Однако Брухунова опровергла эту информацию, пояснив, что она слишком молода для того, чтобы пользоваться такими услугами.

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