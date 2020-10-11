Детский офтальмолог назвал главную причину ухудшения зрения

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Число детей с нарушениями зрения увеличивается более чем в два раза с момента поступления в школу к ее окончанию. Об этом рассказал главный внештатный детский офтальмолог столичного департамента здравоохранения, заведующий офтальмологическим отделением Морозовской детской больницы Александр Тумасян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что одним из самых значительных периодов ухудшения зрения является срок обучения в школе. При этом в гимназиях и лицеях доля детей со снижением зрения составляет 50 процентов, а в обычных учебных заведениях — 30-35 процентов.

Главной причиной такой тенденции врач назвал зрительную нагрузку на близком расстоянии. Наиболее значимый фактор, который способствует снижению зрения у школьников, — это электронные развлечения.

Половина опрошенных учеников сообщили, что проводят за гаджетами до полутора часов в день. Второй фактор — просмотр телевизора. Также плохо влияют на здоровье глаз нарушение режима дня, длительное выполнение домашних заданий (более трех часов), нарушение освещенности и снижение уровня физической активности.

В России распространенность зрительных нарушений у детей составляет 17 на 10 000 детей. Первое место в глазной заболеваемости у детей занимает близорукость (80 процентов), потом идут воспалительные заболевания переднего отрезка глаза и придаточного аппарата (25 процентов), косоглазие и амблиопия (10 процентов), заболевание сетчатки и зрительного нерва (4 проценты), травмы глаза (1,5 процента) и врожденные патологии (0,5 процента).

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