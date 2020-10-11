Психолог объяснила увеличение количества разводов

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Клинический психолог Полина Токарева объяснила порталу «Невские новости», почему пик разводов в северной столице пришелся на сентябрь.

Токарева считает, что многие пары хотели развестись еще весной, Но из за пандемии коронавируса ЗАГСы были закрыты, то и разводы пришлось перенести на осень. Это подтверждается статистикой — летом портал RNS писал, что число браков и разводов в мае резко сократилось. При этом психолог не исключает, что к решению разойтись могла подтолкнуть и вынужденная самоизоляция.

— Люди жили раньше по инерции, а теперь столкнулись друг с другом лицом к лицу. И многие решили, что лучше расстаться. Это касается не только самоизоляции, но и других социальных трудностей, — рассказала Токарева.

Не последнюю роль, по мнению Токаревой, сыграл и недостаток личного пространства, ведь немногие жители России могут похвастаться собственными домами По ее мнению, к разводу часто приводит отсутствие личного пространства, поскольку очень немногие жители России живут в больших квартирах или своих домах.

Однако, психолог уточнила, что по ее мнению, лучше развестись, чем жить в постоянном конфликте.

Ранее портал «360» писал о громких звездных расставаниях последних месяцев. Так, совсем недавно о разводе рассказали Харламов и Асмус, Тимати и Решетова, Пелагея и хоккеист Иван Телегин, а Полина Гагарина рассталась с фотографом Дмитрием Исхаковым.

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