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Проходку тоннелей завершили на западном участке БКЛ метро
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Проходку тоннелей завершили на западном участке БКЛ метро

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, 3-й Силикатный проезд, 10к2с1Карта всех событий

На западном участке Большой кольцевой линии столичного метрополитена завершили проходку тоннелей. Здесь откроют четыре станции — «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники» и «Кунцевская».

На данный момент завершена проходка между станциями «Мневники» и «Кунцевская».

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Лилия» проложил более двух километров тоннелей на указанном участке.

— Трасса двухпутного тоннеля прошла под действующими Арбатско-Покровской и Филевской линиями метро и под руслом Москвы-реки в водонасыщенных грунтах. На пойменном участке реки в районе Филевского парка щит находился на глубине 54 метров, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Проходку тоннелей завершили раньше, чем планировали. Для обеспечения безопасности во время строительства западного участка БКЛ вели круглосуточные геотехнические мониторинги.

Также на сайте уточнили, что завершается обустройство тоннелей на участке между станциями «Хорошевская» и «Карамышевская».

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Метростроительство станций метроБКЛ
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