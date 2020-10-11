Эксперт объяснил, почему культурный форум нельзя провести онлайн

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Министерство культуры предложило отменить проведение Санкт-Петербургского международного культурного форума, который был запланирован на ноябрь этого года, из-за пандемии коронавируса. Экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с порталом «Невские новости» объяснил, почему это мероприятие нельзя перенести в онлайн-формат.

На форуме было запланировано участие звезд театра и кино, режиссеров и деятелей искусства.

Как отметил Соловейчик, хотя мероприятие и является важным для культурной жизни города, здоровье граждан все же важнее, поэтому отмена форума кажется ему весьма логичным решением.

В режиме онлайн невозможно провести запланированные мероприятия, так, например, онлайн-экскурсия по Эрмитажу не произведет запланированного эффекта, считает аналитик.

— Форум должен проходить в очной форме. И если в этом году не получается — проще его перенести, — заключил Соловейчик.

На время первой волны пандемии коронавируса все культурные учреждения перенесли свою деятельность в онлайн-формат. Как сообщал «Царьград» Питерские театры открылись для зрителей лишь 12 сентября с условием соблюдения предписаний Роспотребнадзора.

Ранее художественный руководитель московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман в интервью ФАН рассказал, как в театре обеспечивают соблюдение санитарных мер безопасности. Он подчеркнул, что театр готов тратить дополнительные средства для обеспечения здоровья своих зрителей,

— Все работники театра сделали прививку от гриппа. Что касается тестирования на коронавирус, то артисты регулярно проходят его перед выступлениями. Департамент здравоохранения Москвы сделал возможным всем нашим сотрудникам тестироваться в одной из лабораторий, где все результаты анализов помещены в специальную базу и ведется мониторинг состояния наших работников. У нас в театре много людей переболело коронавирусом в мае-июне, так что в «Геликоне» есть иммунитет к этому вирусу, — сообщил он.

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