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Психолог объяснил, как воспитать ответственного и счастливого сына
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Психолог объяснил, как воспитать ответственного и счастливого сына

Юлия Захарова

Общество

Многие матери допускают ошибки в воспитании сыновей, из-за чего они вырастают излишне нежными, ленивыми или грубыми. О том, как сделать сына настоящим мужчиной, рассказал психолог Павел Раков.

По его словам, зачастую главная сложность для женщин заключается в соблюдении баланса мягкости и строгости. Также матерям стоит помнить о собственном поведении, чтобы подавать ребенку пример.

— Дети — настоящие эмпаты, чувствуют психологическое состояние своих родителей гораздо лучше, чем взрослые. Мать, находящаяся в стрессе, создает у сына протест, особенно в переходном возрасте, — отметил специалист.

Раков предупредил, что мальчики нередко перенимают образ жертвы у матери, если она представала перед ними несчастной, одинокой и негативно настроенной. Такие дети обречены терпеть неудачи и избегать самостоятельности и ответственности.

Психолог убежден, что мать, научившаяся любить и ценить себя, передает это знание и сыну. В будущем мужчина понимает, как следует обращаться с партнершей и отвечает за свои слова и поступки.

Чтобы принять себя и относиться к себе с уважением, женщине следует контролировать переживания и осознавать истоки чувств и эмоций. Кроме того, она обязательно должна состояться в жизни.

— Сын не хочет слушать мать, если с ней что-то не в порядке. Рядом со счастливой женщиной дети тоже счастливы. И тогда мать чувствует себя отлично, — подчеркнул Раков.

Он также заявил, что следование указанным рекомендациям позволит вовлечь в процесс воспитания и отца ребенка. Это поможет мальчику гармонично развиваться и расти успешным, сообщает Пятый канал.

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