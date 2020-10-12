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Эколог сообщил, как грязные окна влияют на здоровье человека
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Эколог сообщил, как грязные окна влияют на здоровье человека

Юлия Курганова

Здоровье

Эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, что грязные окна негативно влияют на здоровье. Поэтому их нужно их мыть не реже двух раз в год.

— Дело не столько в обеззараживании помещения, сколько в инсоляции, потому что чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается. Поэтому окна важно мыть, — сказал эколог в интервью радио Sputnik.

Также он отметил, что существует опосредованная связь между здоровьем человека и черной грязью, которая скапливается на окнах. Ее следует смывать с рамы, со стекол и с подоконников, так как она содержит сажу и канцерогенные вещества. Эта грязь может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие людей.

Ястребцев рекомендовал мыть окна специальными препаратами два раза в год — летом и зимой. Он добавил, что состав пыли в эти сезоны разный. Летом это преимущественно пыльца, на которую у многих имеется аллергия, тополиный пух и прочая грязь растительного происхождения, а зимой больше накапливается сажи и хлоридов.

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