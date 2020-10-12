Суд оставил под стражей рэпера Гулиева по делу о крупном ДТП в центре Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мосгорсуд оставил без изменения решение об аресте рэпера Эльмина Гулиева, который обвиняется в крупном ДТП в центре Москвы, в результате которого серьезно пострадали пешеходы. Об этом сообщила пресс-служба суда в понедельник, 12 октября.

Ранее на решение о заключении Гулиева в СИЗО была подана жалоба.

— Постановление Таганского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 ноября 2020 в отношении Гулиева оставлено без изменения, — цитирует пресс-службу суда агентство городских новостей «Москва».

Напомним, 21 сентября два автомобиля столкнулись в районе дома № 47 на улице Остоженке. Одна из машин выскочила на тротуар, наехала на пешеходов и протаранила здание. Позднее полиция сообщила, что в результате ДТП пострадали два человека.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу с тяжелыми повреждениями позвоночника, переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой. Также одна женщина получила открытый перелом ноги и лишилась левой лодыжки. Еще одну пострадавшую госпитализировали с переломом таза и сотрясением мозга.

По предварительной информации, за рулем «Инфинити» находился Эльмин Гулиев, более известный как рэпер Эллей. Утром 22 сентября стало известно, что его задержала полиция.

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