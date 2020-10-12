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Храм построят на северо-западе Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Храм построят на северо-западе Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Храм площадью 1,1 тысячи квадратных метров планируют построить в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщили в Москомстройинвесте в понедельник, 12 октября.

Изменение в правила землепользования и застройки Москвы в отношении участка строительства внесла градостроительно-земельная комиссия города. Она одобрила Московскому патриархату Русской православной церкви выделение земли площадью 0,4 гектара. Храм появится недалеко от строящегося жилого комплекса.

Ранее сообщалось, что в Москве за 2020 год построили 18 храмов Русской православной церкви. До конца года должны ввести в эксплуатацию еще девять церквей.

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