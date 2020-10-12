Мужчина пытался ограбить банк в Москве, угрожая взрывом

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пронская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы мужчина потребовал у сотрудников одного из банков отдать ему деньги и угрожал взрывом здания. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в офисе кредитной организации в Выхино-Жулебине. Один из посетителей банка взял талон на обслуживание и подошел к кассе. Он передал сотруднику записку, в которой выдвинул требование отдать ему деньги.

Мужчина грозился взорвать помещение банка. Сотрудница кредитной организации отказалась отдавать ему наличные средства и обратилась к коллегам за помощью, которые и вызвали полицию. В этот момент неизвестный скрылся.

— Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого на Самаркандском бульваре. Им оказался 33-летний приезжий мужчина. Установлено, что таким образом мужчина решил получить денежные средства, не имея при себе взрывного устройства, — сообщили в пресс-службе столичного главка.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

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