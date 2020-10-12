«Чего ты мучаешься?»: Запашный объяснил, что делать разочарованной в браке женщине

Фото: youtube.com / Alla Zanimonets

Дрессировщик Аскольд Запашный объяснил, что делать женщине, которая разочаровалась в отношениях или в браке.

— Есть возможность выбирать, это то самое решение. Если тебя не устраивает мужчина, с которым ты живешь, чего ты мучаешься? Говорить, что те же дети являются якорем, — это бред. Можно и с этим разобраться. Главное, подходить к этому не эмоционально, а с точки зрения здравого смысла, — пояснил Запашный.

По его мнению, если женщина берет на себя ответственность в отношениях, то начинает страдать. Запашный подчеркнул, что в любых правилах есть исключения. Бывает так, что женщина зарабатывает деньги, занимается домом, а муж лежит на диване.

— Вполне себе ситуация, как-то уживаются. Но я все же считаю, что это нельзя воспринимать как данность, когда женщина начинает брать на себя мужскую ответственность, принимает решения. Мне кажется, она сама страдает. Любая женщина хочет быть нежной, ласковой и уязвимой. И даже если жизнь заставила ее быть другой, я не видел, чтобы в душе она перестроилась, — отметил дрессировщик в интервью психологу Алле Занимонец.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Психолог объяснил, как воспитать ответственного и счастливого сына