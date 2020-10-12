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Перечислены три главных признака отношений на грани разрыва
Фото: pexels.com

Перечислены три главных признака отношений на грани разрыва

Кирилл Николаев

Звезды

Психологи рассказали, в каких случаях стоит задуматься о расставании с партнером. Эксперты перечислили три главных признака, которые свидетельствуют о том, что отношения изжили себя.

Первой ярко выраженной чертой кризиса в отношениях является равнодушие. Партнер перестает интересоваться делами своей второй половинки, не звонит и не пишет. Это свидетельствует о том, что его просто не беспокоят проблемы и успехи возлюбленной. Если же позвонить ему первой, то разговор будет коротким и неприветливым.

Еще одной характерной чертой кризиса в отношениях является раздражительность. Мужчина начинает замечать в женщине любой малейший изъян. То она не так помоет посуду, то неправильно погладит вещи. Если раздражение стало следствием угасших чувств, то это уже не удастся изменить.

Третьим признаком умирающих отношений является эгоизм. Человек уже не осознает себя частью пары, а начинает заботиться только о себе. Все просьбы партнерши мужчина будет пропускать мимо ушей. В этом случае отношения будет очень сложно восстановить, сообщили на канале dlia dam в «Яндекс. Дзен».

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