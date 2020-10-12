Малышева объяснила, как справиться со страхами

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Российская телеведущая и кардиолог Елена Малышева заявила, что пограничные психические расстройства стали переходить в психические из-за того, что «люди уже обалдели от всего и от карантина».

— То они разрушают вышки 5G, то говорят, что им будут вживлять чипы. Народ настолько устал от коронавируса, что бомбит все, уже сил нет. Мы знаем эту инфекцию, научились с ней справляться, потому смотрите спокойно на вышки, они безопаснее обычного мобильного телефона, — заявила врач.

Малышева отметила, что в обычном состоянии у человека в мозгу небольшой очаг возбуждения, но когда нам говорят о карантине, а потом он становится больше, люди утрачивают горизонт, до которого нужно ждать.

Психиатр Научного центра персонализированной психиатрии Надежда Соловьева заявила, что люди боятся заболеть, умереть, потерять работу, не выплатить ипотеку.

— Конца не видно, сегодня люди стали еще больше тревожиться. Крепкие пары стали еще крепче, но а тех, кто был разобщен, самоизоляция разрушила еще больше. Самое тревожное, что люди не знают, что будет дальше, — отметила Соловьева.

Малышева заявила, что живет и работает так, как будто ничего не происходит.

Психиатр Светлана Кременицкая дала советы для того, чтобы успокоиться.

— Нужно договориться с собой о том, что, несмотря на стресс, я найду все ресурсы, чтобы это пережить. Благодаря им человек может справляться с продленной на неизвестный период стрессовой ситуацией. У нас у всех разный уровень стрессоустойчивости, поэтому перед собой нужно ставить реальные планы и цели, — отметила эксперт.

Второй совет: надо мобилизовать все положительные эмоции. Хобби, спорт, творчество. Нужно понимать, как радовать себя. Видео опубликовано на YouTube.

Как понять, что стоит обращаться к психиатру? Когда человек начинает меняться, это заметно ему и окружающим. Например, если человек стал больше плакать или паниковать, испытывать раздражительность или страдать от бессонницы, тогда нужно обратиться к психиатрам.

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