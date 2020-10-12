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«Было много боли»: Пресняков пережил клиническую смерть после разрыва с Орбакайте
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Было много боли»: Пресняков пережил клиническую смерть после разрыва с Орбакайте

Кирилл Николаев

Звезды

Певец Владимир Пресняков стал новым гостем шоу «Судьба человека». В ходе программы он рассказал о том, что пережил клиническую смерть после расставания с певицей Кристиной Орбакайте. Видео опубликовано на YouTube.

Пресняков сообщил, что тяжело переживал разрыв с артисткой. На фоне сильного стресса он попал в больницу и пережил клиническую смерть. Артист признался, что неохотно вспоминает о том непростом периоде, но ни о чем не жалеет.

— Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня ушли все страхи. Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых. Да, было много боли, но она оказалась не напрасной! Я очень благодарен Кристине за все, что было, за сына, — отметил певец.

Напомним, в 1991 году у Преснякова и Орбакайте родился сын Никита. В 1996 году они расстались после десяти лет отношений. Пресняков сохранил теплые отношения с певицей и часто видится с сыном. В 2015 году в браке с Натальей Поклонской у Преснякова родился сын Артемий.

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отношенияКристина ОрбакайтеВладимир Пресняков
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