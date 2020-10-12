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Более 3200 детей получили гражданство РФ в двух столичных флагманах «Мои документы»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 3200 детей получили гражданство РФ в двух столичных флагманах «Мои документы»

Юлия Захарова

Город

Более 3,2 тысячи обращений на оформление российского гражданства для детей зарегистрировано во флагманских офисах «Мои документы» в центре и на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе центров госуслуг Москвы.

— Год назад во флагманских офисах ЦАО и ЮЗАО появилась услуга получения гражданства РФ в упрощенном порядке для детей с иностранным гражданством или не имеющих его. «Мои документы» уже зарегистрировали 3211 таких обращений, — отметили в сообщении.

Услуга оформляется для несовершеннолетнего в течение трех месяцев, если один родитель является гражданином РФ и проживает в Москве. Ему необходимо подать заявление и выбрать удобные дату и время на портале мэра столицы.

При себе обязательно иметь: российский паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и его нотариально заверенный перевод и документ, подтверждающий проживание ребенка на территории РФ. Если ребенок достиг 14-летнего возраста, потребуется также его паспорт, нотариально заверенный перевод документа и письменное согласие на приобретение гражданства.

Если несовершеннолетний проживает за пределами России, то к пакету документов необходимо приложить документ, удостоверяющий личность, и гражданство второго родителя (нотариально заверенный перевод), документ, подтверждающий проживание ребенка за пределами РФ, и согласие другого родителя на получение ребенком гражданства России. Последнее можно составить в произвольной форме.

Читайте также: Процедуру получения гражданства могут упростить в России для иностранцев

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