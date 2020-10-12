Юрист объяснил, какие компенсации может требовать сотрудник на удаленке

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Из-за коронавируса многие работники перешли на удаленный формат. В связи с этим в Госдуме предложили компенсировать сотрудникам на удаленке траты на обеды и электроэнергию. Какие меры компенсации могут быть для тех, кто переведен на удаленный вариант работы?

Владелец пиар-агентства Antipova Group Юлия Антипова в эфире сетевого вещания «Вечерки ТВ» заявила, что из-за коронавируса люди проснулись в новой эпохе.

Как компенсировать удаленку

— У меня все сотрудники на удаленке, многие разъехались. Мы делаем все на партнерской программе, каждый эффективно работает. То, что каждый работает в своем городе, на качество работы не влияет. Удаленка — полезная вещь. Человек предоставлен сам себе. Главное, чтобы выполнял KPI, — отметила собеседница.

По словам Антиповой, компенсировать расходы можно только в том случае, если это изначально было предусмотрено.

— У меня как у работодателя есть свои вопросы по компенсациям. Их стоит рассмотреть, но если изначально этого не было предусмотрено... Например, обеды далеко не каждая компания оплачивает. Справедливо компенсировать, если это бухгалтерская история, сотрудник много тратит на бумагу, отчеты. Но сейчас все просто, даже в налоговую сдавать документы можно онлайн, — считает она.

Адвокат, член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров объяснил, что сотрудник вправе требовать от работодателя в связи с переходом на удаленный режим.

— Законодательство предусматривает выплаты и компенсацию за принтеры, канцелярские товары, бумагу и другие средства. Что касается компенсации за еду, то это сам работодатель имеет право сделать по своей личной инициативе. Если это будет применимо на практике, работники выиграют от этого, — заявил эксперт.

Адвокат подчеркнул, что работодатель должен обеспечить сотруднику рабочее место.

— Да, законодательством предусмотрено, что работодатель обязан организовать трудовое место надлежащим образом. Если сотруднику нужны технические средства, это должно быть предоставлено. Только после этого работодатель может требовать от сотрудника нормальной связи. Требовать приобретать за свой счет начальник может, но затраты должны быть компенсированы, — подчеркнул Гончаров.

Антипова заявила, что рабочую атмосферу и общение в коллективе можно сохранить, общаясь в соцсетях и в режиме онлайн-конференций.

— Делаются конференции в соцсетях, все друг друга видят и общаются. Недостатка в общении нет. Есть специфика, когда нельзя работать на удаленке — это больше производственники, те, у кого большие отчеты. Потому что нужны специальные программы, система. IT-директора могут настроить систему подключения к компании. Вопрос — насколько можно доверять человеку, — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что в домашних условиях человек тратит интернет-трафик и деньги на телефонные переговоры. Кроме того, работодатель не наблюдает за сотрудниками.

Читайте также: В Госдуме предложили оформлять больничный родителям школьников на удаленке