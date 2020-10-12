Художник Александр Панкин скончался в Москве

Фото: youtube.com / Zimogorskiy Kirill

Художник Александр Панкин ушел из жизни в столице. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе галереи pop/off/art.

Там отметили, что художнику было 82 года, передает РИА Новости.

— К большому сожалению сообщаю, что сегодня утром Александр Федорович Панкин скончался. Это уже подтвержденная информация, — уточнили в пресс-службе.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Панкин окончил Московский архитектурный институт в 1963 году. Он был членом Союза архитекторов СССР. В период перестройки он получил большое признание — провел более 30 персональных и 100 групповых выставок в России и за рубежом. Панкин также стал создателем собственной версии абстракции. Его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и других.