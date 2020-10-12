Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Художник Александр Панкин скончался в Москве
Фото: youtube.com / Zimogorskiy Kirill

Художник Александр Панкин скончался в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Художник Александр Панкин ушел из жизни в столице. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе галереи pop/off/art.

Там отметили, что художнику было 82 года, передает РИА Новости.

— К большому сожалению сообщаю, что сегодня утром Александр Федорович Панкин скончался. Это уже подтвержденная информация, — уточнили в пресс-службе.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Панкин окончил Московский архитектурный институт в 1963 году. Он был членом Союза архитекторов СССР. В период перестройки он получил большое признание — провел более 30 персональных и 100 групповых выставок в России и за рубежом. Панкин также стал создателем собственной версии абстракции. Его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и других.

смертьМосквахудожник
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Все мнения
О проекте