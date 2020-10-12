Эксперты рекламной отрасли обсудят будущее индустрии после пандемии

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13 октября состоится бизнес-конференция «День бренда». Эксперты рекламной отрасли обсудят, как пандемия коронавируса повлияла на данный сегмент и как бизнес может развиваться в условиях новой реальности.

Первая половина 2020 года стала поворотным моментом для всего рекламного бизнеса. Участникам рынка пришлось в кратчайшие сроки перестроить всю систему взаимодействия с аудиторией и включить в работу новые инструменты, продукты и сервисы.

Бизнес постепенно выходит из карантина, но многие вопросы остаются актуальными: эксперты обсудят, когда медиарынок сможет вернуться к докризисным экономическим показателям, какие новые тренды возникли весной–летом 2020 года, как новые каналы коммуникации повлияли на традиционные рекламные инструменты и многое другое.

Осенняя сессия конференции «День бренда» пройдет в офлайн-формате, разделенном на три одновременных потока и включающем в себя дискуссионные стеки, аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов.

Традиционно весь контент конференции будет транслироваться в режиме реального времени на сайте конференции, на AdIndex.ru и на официальных страницах в соцсетях — смотреть ее можно без регистрации.

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