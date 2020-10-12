Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Психолог объяснила, как измены помогают сохранить отношения
Фото: depositphotos.com

Психолог объяснила, как измены помогают сохранить отношения

Юлия Ямпольская

Общество

Клинический психолог, сексолог Ольга Бачинская рассказала, что супружеские измены имеют как отрицательные, так и положительные стороны. Этим она поделилась на пресс-конференции медиацентра «Патриот».

Специалист отметила, что нет точного знания о том, вредят измены или нет. Зачастую третий человек в отношениях является подпоркой, которая способствует сохранению брака, делает его более устойчивым.

— В тот момент, когда семейная система обретает при помощи собственного ресурса устойчивость, любовник и любовница перестают быть так актуальны и нужны, — уточнила эксперт.

Она подчеркнула, что измена может дать позитивный толчок в отношениях, а также разрушить их, передает ФАН.

Ранее китайские ученые провели эксперимент, который показал, что привлекающий внимание женщин низкий голос у мужчин может указывать на склонность к изменам.

Читайте также: Психологи объяснили, зачем девушки обсуждают бывших партнеров с нынешними

браксупружеская изменапсихолог
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Все мнения
О проекте