Психолог объяснила, как измены помогают сохранить отношения

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Клинический психолог, сексолог Ольга Бачинская рассказала, что супружеские измены имеют как отрицательные, так и положительные стороны. Этим она поделилась на пресс-конференции медиацентра «Патриот».

Специалист отметила, что нет точного знания о том, вредят измены или нет. Зачастую третий человек в отношениях является подпоркой, которая способствует сохранению брака, делает его более устойчивым.

— В тот момент, когда семейная система обретает при помощи собственного ресурса устойчивость, любовник и любовница перестают быть так актуальны и нужны, — уточнила эксперт.

Она подчеркнула, что измена может дать позитивный толчок в отношениях, а также разрушить их, передает ФАН.

Ранее китайские ученые провели эксперимент, который показал, что привлекающий внимание женщин низкий голос у мужчин может указывать на склонность к изменам.

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