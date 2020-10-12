Памятные монеты, посвященные врачам и работникам транспортной сферы, поступили в обращение

Памятные монеты, посвященные врачам и работникам транспортной сферы / Фото: Youtube.com

В понедельник, 12 октября, в обращение поступили памятные монеты, посвященные врачам и работникам транспортной сферы. Их выпустил Центральный банк России в знак уважения к людям этих профессий.

Номинал монеты, посвященной врачам, составляет 25 рублей, тираж — 5 миллионов экземпляров. На аверсе изображены двое медицинских работников — мужчина и женщина. Они стоят на фоне больницы и кареты скорой помощи. На врачах надеты защитные костюмы, в руках они держат реанимационные чемоданы.

— Банк России 12 октября 2020 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов, — сказано в сообщении на сайте регулятора. — Это «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников» и «Работник транспортной сферы» из серии «Человек труда».

Героя второй монеты изобразили на фоне разных видов транспорта. Рукав его рубашки украшает эмблема профильного министерства. Тираж монеты составляет 1 миллион, номинал — 10 рублей.

Выпущенные монеты принимают по номиналу на территории страны без каких-либо ограничений.

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