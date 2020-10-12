Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Памятные монеты, посвященные врачам и работникам транспортной сферы, поступили в обращение
Памятные монеты, посвященные врачам и работникам транспортной сферы / Фото: Youtube.com

Памятные монеты, посвященные врачам и работникам транспортной сферы, поступили в обращение

Дарья Пиотровская

Общество

В понедельник, 12 октября, в обращение поступили памятные монеты, посвященные врачам и работникам транспортной сферы. Их выпустил Центральный банк России в знак уважения к людям этих профессий.

Номинал монеты, посвященной врачам, составляет 25 рублей, тираж — 5 миллионов экземпляров. На аверсе изображены двое медицинских работников — мужчина и женщина. Они стоят на фоне больницы и кареты скорой помощи. На врачах надеты защитные костюмы, в руках они держат реанимационные чемоданы.

— Банк России 12 октября 2020 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов, — сказано в сообщении на сайте регулятора. — Это «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников» и «Работник транспортной сферы» из серии «Человек труда».

Героя второй монеты изобразили на фоне разных видов транспорта. Рукав его рубашки украшает эмблема профильного министерства. Тираж монеты составляет 1 миллион, номинал — 10 рублей.

Выпущенные монеты принимают по номиналу на территории страны без каких-либо ограничений.

Читайте также: Видео с необычным способом прятать деньги набрало два миллиона просмотров

медикитранспортные компанииЦБ России
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Все мнения
О проекте