Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В ночь на 13 октября в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 48 рейсов.

В аэропорту Внуково семь рейсов отменили, еще один задержали. В Домодедове отменены 14 рейсов, один задерживается. В аэропорту Шереметьево 25 рейсов отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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