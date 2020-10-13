Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В ночь на 13 октября в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 48 рейсов.
В аэропорту Внуково семь рейсов отменили, еще один задержали. В Домодедове отменены 14 рейсов, один задерживается. В аэропорту Шереметьево 25 рейсов отменили.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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