Детские сады в Махачкале закрыли из-за массового отравления
Все детские дошкольные образовательные учреждения Махачкалы временно прекратили работу в связи с массовым отравлением детей.
Как пояснил начальник Управления образования города Вадим Дибияев на своей странице в Instagram, детсады закрыты на три дня с целью установления причин отравления. На такой же срок приостановлено предоставление горячего питания ученикам начальных классов городских школ.
За трехдневный период в образовательных учреждениях проведут генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств, чтобы избежать рецидивов, рассказал Дибияев. Он попросил родителей детей отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам.
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Добрый день, уважаемые горожане! ⠀ Накануне были зафиксированы симптомы отравления у учащихся школ и воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Во избежание повторных случаев заражения ОКИ, а также в целях проведения мероприятий по обеззараживанию контактных поверхностей дезинфицирующими средствами в образовательных учреждениях г. Махачкалы приняты следующие меры: ⠀ 1. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения временно, на протяжении 3-х дней, не будут осуществлять приём детей. 2. Во всех общеобразовательных учреждениях на 3 дня приостановлена организация питания в начальных классах. ⠀ В течение трёх дней в пищеблоках всех муниципальных учреждениях образования будет проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. ⠀ Прошу родителей наших воспитанников и учащихся набраться терпения и отнестись к этому с пониманием. Данные меры проводятся исключительно в целях безопасности наших детей.
Публикация от Вадим Дибияев (@vadim_dibiyaev_mkala)
Ранее стало известно, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. 36 детей привезли из дошкольных образовательных учреждений, еще четверо — школьники, а также двое детей, которые не посещают детсады. Затем число госпитализированных детей увеличилось до 54.
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