Детские сады в Махачкале закрыли из-за массового отравления

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Все детские дошкольные образовательные учреждения Махачкалы временно прекратили работу в связи с массовым отравлением детей.

Как пояснил начальник Управления образования города Вадим Дибияев на своей странице в Instagram, детсады закрыты на три дня с целью установления причин отравления. На такой же срок приостановлено предоставление горячего питания ученикам начальных классов городских школ.

За трехдневный период в образовательных учреждениях проведут генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств, чтобы избежать рецидивов, рассказал Дибияев. Он попросил родителей детей отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам.

Ранее стало известно, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. 36 детей привезли из дошкольных образовательных учреждений, еще четверо — школьники, а также двое детей, которые не посещают детсады. Затем число госпитализированных детей увеличилось до 54.

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