Исследователи выяснили, как пандемия изменила потребительские привычки

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Специалисты консалтинговой компании The Boston Consulting Group и холдинга «Ромир» опросили жителей российских городов о том, как изменились их потребительские привычки в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Авторы исследования отмечают, что в целом участники опроса стали меньше бывать в общественных местах, сократили частоту социальных контактов. При этом выросла доля домашнего потребления и приобрела особое значение роль личного автомобиля, дачи и домашнего пространства.

Опасаясь инфекции, респонденты стали более внимательными в вопросах заботы о своем здоровье и сокращении рисков — в частности, отказа от необязательных поездок и перехода на удаленную работу.

В сознании большинства опрошенных путешествия и развлечения все еще сопряжены с высоким риском заражения, хотя уровень тревожности снижается: по сравнению с апрелем доля тех, кто оценивает данные активности как связанные с риском инфицирования, сократилась на 16 процентов для путешествий, 18 процентов для развлечений и 15 процентов для ресторанов.

Быстрее всего, по прогнозу исследователей, восстановится уровень трат на продукты, одежду и обувь, а пострадает больше всего сфера развлечений и торговля предметами роскоши.

Ограничительные меры в период пандемии поспособствовали бурному развитию электронной коммерции, отмечают авторы исследования. При этом 66 процентов опрошенных планируют продолжить делать покупки в интернете, а более 40 процентов готовы тратить больше в каналах электронной коммерции.

Вместе с тем 59 процентов респондентов заявили, что ощущают финансовую незащищенность. Эксперты полагают, что это закрепит стремление россиян сделать покупки по более низкой цене и найти выгодные предложения, сообщает агентство «Прайм».

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