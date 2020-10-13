Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 октября

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 13 октября, погоду в столичном регионе будет определять усиливающийся антициклон, который принесет сухую и теплую погоду.

В Москве температура воздуха составит 15-17 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 14 до 19 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление останется в пределах нормальных значений, кислородный режим благоприятный, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптики рассказали, что в конце текущей недели в Москве ожидаются дожди и похолодание.

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