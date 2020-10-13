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Опрос показал, где россияне хотели бы встретить Новый год
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Опрос показал, где россияне хотели бы встретить Новый год

Татьяна Плотникова

Общество

Большинство жителей России, принявший участие в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, хотели бы встретить Новый год на родине.

О желании праздновать наступление 2021 года в России рассказали 12 процентов респондентов.

Еще 8,8 процентов опрошенных отдали голоса за Таиланд, семь процентов — за Чехию. Отметить праздник в Италии хотели бы шесть процентов участников исследования, в США — пять процентов.

Также респонденты называли в ходе опроса Германию, Францию, Финляндию, Испанию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, сообщает RT.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что длинные каникулы в школах Москвы и переход на удаленный режим работы вызвали повышенный спрос на турпоездки в октябре.

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