Власти Турции санкционировали арест 110 военных за связи с оппозицией

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Прокуратура турецкого города Измир выдала ордер на задержание группы военнослужащих, которых подозревают в связи с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его данным, санкционирован арест 110 военных, 98 из которых служат в ВВС и 12 — в береговой охране. Операция по их задержанию проходит в 25 провинциях, 89 человек уже удалось схватить.

Стоит отметить, что Анкара обвиняет Гюлена и его организацию, известную как FETO (Террористическая организация фетхуллахистов - прим.«ВМ»), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Тогда после мятежа были арестованы свыше 80 тысяч человек, а около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных, были уволены или отстранены от работы. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворот и отверг обвинения.

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