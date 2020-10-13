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Число заразившихся коронавирусом в Киргизии выросло до 49,8 тысячи
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Число заразившихся коронавирусом в Киргизии выросло до 49,8 тысячи

Вероника Кузьминова

Здоровье

В Киргизии за все время пандемии заразилось коронавирусом 49,8 тысячи человек. Об этом сообщили в штабе республики по борьбе с инфекцией во вторник, 13 октября.

За сутки выявили 343 новых заболевших COVID-19. Из них 81 зафиксировали в столице республики Бишкеке.

Количество смертей за последние 24 часа увеличилось на два. Киргизские врачи выписали еще 190 пациентов, которые победили коронавирус. В больницах республики находятся 1776 заболевших. А 1,8 тысячи лечатся на дому, передает РИА Новости.

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