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«Никого так не любила»: Лариса Гузеева показала архивные снимки мамы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Никого так не любила»: Лариса Гузеева показала архивные снимки мамы

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась с подписчиками старыми фотографиями своей мамы. Пост, посвященный самому близкому человеку, она опубликовала на странице в социальной сети Instagram.

На снимках мама ведущей передачи «Давай поженимся» запечатлена в молодости. Нельзя не заметить, как Гузеева похожа на нее.

— Мой Ангел! Два года без тебя. Никого так не любила. Спасибо. Прости, — подписала пост артистка.

Мама Гузеевой умерла в августе 2018 года, что стало большой потерей в жизни телеведущей. С годами она стала серьезнее относиться к материнству и даже осуждала женщин, которые предпочли детям карьеру.

Ранее Лариса Гузеева в шутку предложила участнику программы «На дачу!» стать его второй женой. В новом выпуске программы Гузеева посетила загородный дом семьи Бадаевых. Мужчин обрадовался приезду телеведущей и начал оказывать ей знаки внимания. В какой-то момент Гузеева оценила хозяйственность Андрея Бадаева и начала размышлять на тему многоженства.

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мамаснимкиЛариса Гузеева
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